Энцо бросил жену с двумя детьми. Причина расставания весьма странная

Аргентинский хавбек «Челси» Энцо Фернандес принял важное решение, которое может повлиять на его футбольную карьеру. По крайней мере, похоже он на это надеется.

Как передают аргентинские издания, игрок решил расстаться с женой Валентиной Сервантес. Причина максимально необычная и странная, особенно то, как все сформулировано: Фернандес сказал жене, что хочет пожить один. Не как семьянин, а как холостяк, потому что этого этапа у него в жизни практически не было.

Валентина Сервантес пережила с Энцо Фернандесом все взлеты и падения его карьеры. 22-летняя девушка бросила все и перебралась вместе с мужем из Лиссабона, где он играл до «Челси», в Лондон. До замужества они встречались около четырех лет и ради Энцо Валентина отказалась от карьеры преподавателя, так как не смогла бы работать по этой специальности, постоянно путешествуя по миру.

На инстаграм Сервантес подписано около полумиллиона пользователей, в своем аккаунте она постоянно публиковала милые снимки вместе с Энцо и их дочерью Оливией. Она вместе с малышкой переживала за мужа во время чемпионата мира в Катаре.

После той победы Валентина написала проникновенный пост, в котором были слова о том, что она будет любить Энцо «до бесконечности». Похоже, что бесконечность оказалась конечной.

В декабре 2023 года у пары родился сын Бенжамин. Видимо, молодой отец Энцо Фернандес не смог вывезти и семью, и футбол.

Хорошая новость для «Челси» или нет?