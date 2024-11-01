💡 У «Реала» появилась «потрясающая» идея, как заменить Тчуамени. Фанаты дико возмущены 😤

«Реал Мадрид» готовит, возможно, самый странный обмен в своей истории.

«Сливочные» недовольны игрой Орельена Тчуамени в текущем сезоне, и поэтому раздумывают, кем бы его заменить.

Издание Fichajes уже выявило один их план.

Сообщается, что королевский клуб хочет подписать хавбека «Челси» Энцо Фернандеса. И здесь есть два варианта сделки: обмен и трансфер.

«Мадрид» готов выложить за аргентинца 84 миллиона фунтов стерлингов. Либо же провернуть обмен, по которому в Лондон отправится Орельен Тчуамени.

💭 «Неплохие деньги за игрока, который делает «Челси» хуже».

💭 «Они хоть видели, как он играет? Нахер это дерьмо».

💭 «Челси» не продаст Энцо».

💭 «Оставьте Тчуамени в покое».

💭 «Мы не хотим совершить ошибку «Манчестер Сити» с Палмером».