📹После матча АПЛ Бербатов довел до слез студию Sky Sports. Для этого ему хватило одной короткой фразы

Вечер в студии Monday Night Football на Sky Sports перестал быть томным, когда три эксперта − Джейми Каррагер, Дэйв Джонс и Димитар Бербатов − дошли до разбора матча между «Брентфордом» и «Фулхэмом».

Игра запомнилась тем, что «дачники» смогли вырвать победу, забив два гола уже в добавленное ко второму тайму время − 2:1. Причем дубль сделал воспитанник «Ливерпуля» Харри Уилсон , усиливший команду с замены.

Игра действительно получилась с шикарным финалом, а лучше ее сделал Димитар Бербатов, который сам в прошлом играл за «Фулхэм».

«Вот что я вам скажу: это такая игра, после которой делают детей», − заявил болгарин.

Джейми Каррагер разразился хохотом, а Дэйв Джонс заявил, что не ожидал такого. Вскоре после этого шоу ушло на рекламную паузу.