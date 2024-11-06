🎥 Слезы для Фернандеша, шутки для Ван Нистелроя. Юный фанат «МЮ» очаровал «красных дьяволов»

«Манчестер Юнайтед» организовал встречу с подопечными благотворительного фонда клуба. В соцсетях болельщиков покорил Хавьер – юный поклонник «красных дьяволов», который с трудом передвигается без помощи инвалидного кресла.

Хавьер бодро держался на встрече с кумирами. Мальчик уверенно заявил Ван Нистелрою: «Мой папа твой большой фанат. Ты настоящая легенда». Отец, сидящий рядом с сыном, заметил: «Да, это все из-за голов, которые он [Руд] забил много лет назад».

Когда пришло время для совместного фото, Хавьер даже пошутил: «Давайте, ноги, снова работаем».

Конечно, маленький Хавьер не мог наблюдать за игрой Руда. А вот встреча с нынешней звездой «Ман Юнайтед», Бруну Фернандешем, довела парнишку до слез.

«Я так долго хотел с тобой познакомиться», – сквозь слезы сказал португальцу Хавьер.

«Я сейчас тоже расплачусь. Знаешь, я легко поддаюсь чувствам. Не заставляй меня плакать», – ответил Бруну.

Для таких моментов и нужен футбол.

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