Самые дорогие игроки в возрасте до 21 года по версии CIES: стоимость четверых больше 100 млн евро💶
Международный центр спортивных исследований CIES составил список 100 футболистов в возрасте до 21 года с самой высокой рыночной стоимостью. Четверо из них стоят более 100 миллионов евро.
Давайте посмотрим на топ-10:
10. Кенан Йылдыз, «Ювентус» – 72,3 млн евро
9. Кобби Майну, «МЮ» - 74,8 млн евро
8. Арда Гюлер, «Реал Мадрид» - 76,7 млн евро
7. Рико Льюис, «Манчестер Сити» - 87,2 млн евро
6. Эндрик, «Реал Мадрид» - 97,7 млн евро
5.Жоау Невеш, «ПСЖ» - 99,8 млн евро
4.Савио Морейра, «Манчестер Сити» - 101 млн евро
3. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ» - 109 млн евро
2. Алехандро Гарначо, «МЮ» - 114,8 млн евро
1. Ламин Ямаль, «Барселона» - 180, 9 млн евро
Кто из юных игроков производит самое яркое впечатление на поле? Пишите в комментариях.