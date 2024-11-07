Самые дорогие игроки в возрасте до 21 года по версии CIES: стоимость четверых больше 100 млн евро💶

Международный центр спортивных исследований CIES составил список 100 футболистов в возрасте до 21 года с самой высокой рыночной стоимостью. Четверо из них стоят более 100 миллионов евро.

Давайте посмотрим на топ-10:

10. Кенан Йылдыз, «Ювентус» – 72,3 млн евро

9. Кобби Майну, «МЮ» - 74,8 млн евро

8. Арда Гюлер, «Реал Мадрид» - 76,7 млн евро

7. Рико Льюис, «Манчестер Сити» - 87,2 млн евро

6. Эндрик, «Реал Мадрид» - 97,7 млн евро

5.Жоау Невеш, «ПСЖ» - 99,8 млн евро

4.Савио Морейра, «Манчестер Сити» - 101 млн евро

3. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ» - 109 млн евро

2. Алехандро Гарначо, «МЮ» - 114,8 млн евро

1. Ламин Ямаль, «Барселона» - 180, 9 млн евро

Кто из юных игроков производит самое яркое впечатление на поле? Пишите в комментариях.