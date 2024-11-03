Ван Нистелрой возвращает в «МЮ» культуру Фергюсона. Эти правила точно понравятся болельщикам

После увольнения Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед» его место занял помощник − Руд ван Нистелрой. «Манкунианцы» уже нашли нового тренера, но Рубен Аморим возглавит команду только с 11 ноября.

Тем временем Ван Нистелрой уже одержал во главе «Юнайтед» первую победу − победил в Кубке «Лестер». Впереди его ждут еще два матча, а самым большим испытанием станет игра с «Челси».

В преддверии поединка Ван Нистелрой призвал команду принять ту культуру, которую сэр Алекс Фергюсон привил каждому из своих игроков.

«Фергюсон говорил: «Никто не может быть больше клуба», − сказал Ван Нистелрой. − Это может сказать любой. Но если вы, как это делал Фергюсон, подтверждаете свои слова каждым решением, каждым выбором, то все становится по-другому. Тогда игроки знают: «Вот как здесь все устроено».

«Взять хотя бы взаимодействие с болельщиками. Мы всегда благодарим фанатов после игры, хорошей или плохой. Или в отелях, куда мы приезжаем и где они есть. Просто раздаем автографы. Фотографируемся».

«Все время Фергюсон требовал от нас, чтобы мы находили время для этого. Сейчас я сам возвращаюсь к таким же методам. И я поощряю это в игроках. Считаю ли я это примером чего-то важного с точки зрения культуры? Да. Все это должно присутствовать на каждой домашней игре».

«Фергюсон приходил посмотреть на «Рейнджерс» в Глазго, когда я тренировал «ПСВ». Тогда мы играли в 2022 году в Лиге чемпионов. Я это очень ценил. Сэр Алекс также открыто говорит, как хорошо, что я вернулся. Он считает, что это хорошо. Это приятно».

«В моей футбольной жизни этот человек сыграл очень важную роль. Я смог добиться успехов в «Юнайтед» отчасти благодаря ему. В тот период он мотивировал, вдохновлял, направлял меня».