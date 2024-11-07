В свое время Зидан дал Винисиусу важный совет. Экс-тренер «Мадрида» сказал вингеру брать пример с двух клубных легенд

Вингер «Мадрида» Винисиус Жуниор провел лучший сезон в профессиональной карьере, выиграв Ла Лигу и Лигу чемпионов. Однако этого не хватило, чтобы стать обладателем «Золотого мяча».

Клуб и игрок проигнорировали церемонию, хотя «Мадрид» признали лучшей командой сезона, а Карло Анчелотти − лучшим тренером.

Большинство одноклубников Винисиуса поддержало его в социальных сетях, а фанаты сошли с ума и зачем-то стали атаковать аккаунты людей , у которых в никах есть слово «родри».

В 2019 году, когда бразильцу было всего 19 лет и он проводил первый сезон в Испании, он рассказал, что Зинедин Зидан дал ему совет, который должен был ему помочь стать лучшим игроком в мировом футболе.

«Зидан всегда говорит мне, чтобы я был спокоен и продолжал расти. Если я это сделаю, а ко мне все так хорошо относятся, то проведу в «Мадриде» долгие годы. Примерно так же, как Марсело и Каземиро».

Видимо Винисиус держал в голове этот совета Зидана, когда после проигрыша в борьбе за «Золотой мяч» написал «Если придется, я сделаю это десять раз. Они не будут готовы». И Марсело, и Каземиро уже нет в клубе, причем первый близок к окончанию карьеры и довольно бесславно ушел из родного клуба .