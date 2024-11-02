Марсело выкинули из «Флуминенсе». Легенда «Мадрида» сцепился с тренером и лишился места в команде

Возвращение легенды «Мадрида» Марсело в родной клуб «Флуминенсе» завершилось довольно бесславно. Сегодня бразильцы официально объявили о том, что расторгли контракт с защитником.

«Флуминенсе» и Марсело объявляют о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. В прошлом бразилец был игроком молодежного состава и вернулся в 2023 году в команду. С ней он выиграл Кариоку, Кубок Либертадорес и Рекопу (Суперкубок).

Институциональные и эмоциональные связи между «Флуминенсе» и Марсело продолжаются. Недавно имя игрока было увековечено на стадионе в тренировочном центре «Ксерема».

«Флуминенсе» благодарит Марсело и, как всегда, будет поддерживать его успех во всех начинаниях».

Однако за этой красивой формулировкой стоит некрасивое поведение, которое позволил себе бразилец по отношению к тренеру «Флуминенсе» Мано Менезесу и одноклубникам. Он постоянно ставил себя выше остальных и его раздутое эго постоянно всем надоедало.

Последней каплей для клуба стал момент, который произошел в матче против «Гремио» (2:2) этой ночью. Менезес хотел выпустить Марсело на поле и давал ему указания. Защитник не согласился с установкой, на что тренер сказал ему вернуться на скамейку. Вместо него вышел другой игрок, а «Флуминенсе» на 90+9 минуте упустил победу: Рейналдо забил с пенальти.

«Я собирался поставить Марсело, но услышал то, что мне не понравилось, и я передумал. Тогда я поставил Джона Кеннеди», − заявил тренер на послематчевой пресс-конференции.

До конца чемпионата остается всего шесть матчей. Физическая форма в последние месяцы не позволяла Марсело быть игроком старта, но по отзывам болельщиков «Флу», он был полезен, когда выходил в конце матчей на 25-30 минут. Похоже, что после такого ухода 36-летний защитник завершит карьеру.