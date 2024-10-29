«Мы все знаем, кто действительно заслужил «Золотой мяч». Футбольное сообщество за Вини🏆

Вчера в Париже состоялось вручение «Золотого мяча» - самой престижной индивидуальной награды в футболе. Несмотря на все слухи за последние полтора месяца, согласно которым победителем должны были объявить Винисиуса, за несколько часов до церемонии ветер переменился и награду увез Родри из «Манчестер Сити».

Представители «Мадрида» проигнорировали церемонию, но жарко отреагировали в социальных сетях на поражение своего товарища, их в этом поддержали многие представители футбольного сообщества.

Ферлан Менди: «Ты лучший в мире, братишка».

Эмерсон Роял: «Ты - номер 1 в мире!».

Дуглас Луис: «Мы все знаем, кто действительно заслужил «Золотой мяч». Мы все с тобой, брат. Мы сделаем все, чтобы однажды ты смог завоевать эту награду. Люблю тебе. И ничего не имею против победителя Родри, только могу поздравить его».

Лукас Васкес: «Мой Вини».

Феде Вальверде: «Ни одна награда не может выразить, насколько ты хорош. И я говорю не только о твоем футбольном мастерстве, но и о том, каков ты за пределами поля. Люблю тебя, брат».

Дани Карвахаль.

Лукас Пакета: «Просто знай, что я горжусь тем, что ты мой друг, восхищаюсь тобой, радуюсь твоим победам дажа больше, чем своим. Я восхищаюсь твоей историей и тем, каким человеком ты стал! Ты лучший, даже если люди говорят иначе».

Ришарлисон: «К сожалению, по критериям, которые никто не может понять, Вини не получил приз. И не поймите меня неправильно, Родри заслуживает быть среди лучших. Но то, что Вини не получил «Золотой мяч» - это стыд. Это футбол проиграл сегодня.

Я помню, как Вини говорил, что мечтает увидеть, как вся Бразилия его поддерживает. Это и произошло сегодня! Ты гигант, ты лучший в мире, парень! И ни один трофей этого не изменит. Иди вперед и не замолкай! Мы все вместе».

Эдер Милитао: «Ты лучший и никто у тебя этого не отнимет! Лучший!».

Рафаэл Леау.

Карло Анчелотти: «Я хочу поблагодарить мою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и прежде всего Винисиуса и Карвахаля».

Андрей Лунин.

Карим Бензема: «Слишком сильно».

Тони Кроос: «Лучший».