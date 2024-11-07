🎥 Погба осадил фаната «Тоттенхэма» в чат-рулетке. Поль объяснил, почему «шпоры» не могут быть лучше «МЮ»

Поль Погба заглянул в гости к блогеру IShowSpeed, называющему себя большим фанатом Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед».

Блогер и футболист зашли в чат-рулетку, где им встретился поклонник «Тоттенхэма». Парень дерзко заявил, что «шпоры» лучше «красных дьяволов». Погба встал на защиту экс-клуба:

«Сперва возьмите трофей. За последние два года «Юнайтед» хотя бы взял трофей – Кубок. Им хотя бы было, что отпраздновать. Так вот когда вы сделаете это, вернемся к этому разговору. Я не говорю, кто лучше, а кто хуже, но при всем уважение, сперва возьмите трофей, тогда посмотрим, кто лучше. Перезвони, когда вы возьмете трофей».

Сейчас Погба отбывает допинговую дисквалификацию. Француз не сможет играть до марта 2025 года, но ему разрешено приступить к тренировкам с января.

У Поля есть действующий контракт с «Ювентусом», но, как пишет пресса, «бьянконери» работают над расторжением соглашения. По данным TEAMtalk, к полузащитнику проявляют интерес «Аль-Наср», «Марсель» и «Лос-Анджелес».

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