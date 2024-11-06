Поль Погба сначала уделал IShowSpeed на поле, а потом раскритиковал его Lamborghini с CR7😂Все закончилось танцем🕺

Поль Погба пообщался со скандальным блогером IShowSpeed. Контентмейкер несколькими способами пытался впечатлить Поля, но все безуспешно.

Сначала Speed решил продемонстрировать свои силы на поле против Погба, но чемпион мира не оставил ему шансов.

Позже блогер похвастался своей тачкой – Lamborghini с изображением Криштиану Роналду на капоте, однако и тут Погба не был впечатлен. «Бро, это уже слишком, но если тебе нравится, то я с тобой», - отметил Поль.

Все закончилось танцами для ТикТока, и тут Погба тоже был хорош.