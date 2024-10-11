Поль Погба готовится вернуться на поле в 2025 году: француз возобновил упорные тренировки🏆💪

Поль Погба готовится вернуться на поле. В ожидании решения вопроса о своем будущем в «Ювентусе» француз тренируется, чтобы быть готовым выйти на газон в марте 2025 года, когда истечет смягченный срок действия допинг-бана.

Занятия в тренажерном зале, работа в бассейне и многое другое. Так проводит свои дни Поль Погба, успокоенный решением CAS, сократившим срок дисквалификации за допинг с 4 лет до 18 месяцев.