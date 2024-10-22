Камера, мотор🎬: Поль Погба появился на премьере фильма с его участием. Новый этап карьеры француза?

Поль Погба посетил премьеру фильма «4 нуля», отбывая дисквалификацию за употребление допинга.

В настоящее время Погба не может играть, поскольку он отстранен от любой деятельности, связанной с футболом. Первоначально его дисквалифицировали ​​на четыре года, позднее срок сократили до 18 месяцев после апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Таким образом Погба сможет возобновить профессиональную карьеру с марта 2025 года. По информации BBC, полузащитнику сборной Франции будет разрешено вернуться к тренировкам в январе.

Сейчас Поль сосредоточен на других занятиях. Еще в мае сообщалось, что Погба окунулся в мир кино. Его заметили на съемках в пригороде Парижа, один из членов съемочной группы сказал: «Поль поразил всех своей естественностью и простотой. Он явно оценил этот опыт».

Поль Погба официально дебютирует на большом экране, француз украсил красную дорожку в Париже вместе со своей женой Зулай на премьере фильма «4 нуля».

«Очень счастлив появиться в фильме «4 нуля», - написал в инстаграме футболист.