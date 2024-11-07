У «Барсы» 6 разгромов за 7 матчей. Кто-нибудь остановит машину Флика?

«Барселона» продолжает крушить соперников. Теперь на выезде досталось «Црвене Звезде» (5:2) – каталонцы нанесли 21 удар и допустили только четыре.

Старт команды Ханс-Дитера Флика впечатляет.

Обновили рекорд, который держался почти 75 лет. Забивают почти в два раза больше «Реала»

● Впервые в истории клуба забили 55 голов в первых 16 матчах сезона во всех турнирах. Побили рекорд сезона-1950/51, когда под руководством словака Фердинанда Даучика каталонцы успели настрелять 54 гола.

● 15 голов в четырех турах ЛЧ – больше всех в турнире . У лидирующего «Ливерпуля» на пять мячей меньше. Все потому, что каталонцы громят соперников уже три игры подряд: до «Црвены Звезды» досталось «Янг Бойз» (5:0) и даже «Баварии» (4:1).

● В Ла Лиге контраст еще заметнее – 40 мячей в 12 турах. У «Реала» 21 гол, у остальных еще меньше. Разница мячей у «Барсы» почти в три раза лучше, чем у «Реала» (29 против 10).

● Рафинья стал первым игроком в топ-5 лигах этого сезона, достигшим двузначного числа голов и ассистов (12+10) . В Белграде бразилец забил и отдал две голевые.

Левандовски и даже Кунде – с редкой результативностью. Теперь семь побед подряд

● Дубль у Роберта Левандовского – это его 98-й и 99-й голы в 124 матчах Лиги чемпионов. Красивый юбилей может случиться уже в игре против «Бреста» в следующем туре. Больше поляка в этом турнире забивали только Лионель Месси (129 голов в 163 играх) и Криштиану Роналду (141 гол в 187 матчах).

В этом сезоне Левандовски вернул себе былую результативность: уже 19 голов в 16 матчах. С пятью мячами в четырех матчах ЛЧ он и Рафинья догнали Виктора Дьокереша («Спортинг») и Харри Кейна («Бавария») в списке лучших бомбардиров.

В последних пяти матчах во всех турнирах Роберт сделал три дубля и ушел без гола только после одной игры.

● Защитник Жюль Кунде – c ассистентским хет-триком . Такого достижения в ЛЧ у «Барсы» не было с октября 2018-го, когда три голевых отдавал Жорди Альба.

● А еще у «Барселоны» теперь семь побед подряд с общим счетом 28:5 . Шесть из них завершились разгромами, в том числе 4:0 в класико. На этом отрезке с разницей меньше трех мячей команде проиграли только земляки из «Эспаньола» (1:3).

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Фото: Gettyimages.ru /Srdjan Stevanovic