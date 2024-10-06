«Безумие! Должно войти в историю». Два диких пенальти в Германии – защитники сами брали мяч в руки

Безумие в матче Второй Бундеслиги: защитники «Гройтер Фюрта» и «Магдебурга» привезли два (!) пенальти, потому что брали мяч в руки, когда он был в игре. Массовое помутнение.

Два привоза за тайм. Что там вообще случилось?

На 14-й минуте ошибся Гидеон Юнг из «Фюрта» – поймал мяч в руки в своей штрафной после паса от вратаря Науэля Нолля. Защитник предполагал, что игра остановлена и будет удар от ворот, поэтому применил руки. Главный арбитр Бастиан Данкерт назначил пенальти.

«Магдебург» не сразу воспользовался шансом: полузащитник Мохамед Эль-Ханкури ударил с пенальти плохо, но успел первым на добивание – счет стал 1:0.

Через полчаса, когда «Фюрт» горел уже 0:2, «Магдебург» подарил такой же пенальти. Да, так бывает! Защитник Даниэль Хебер подумал, что судья уже назначил опасный штрафной для соперника, поэтому взял мяч в руки в своей штрафной – на самом деле игра продолжалась. Хотя Хавьер Амаэчи действительно завалил Роберто Массимо за штрафной – многие ждали свистка арбитра. Но вместо штрафного арбитр назначил второй пенальти.

«С моей точки зрения, это был явный фол, – реакция Хебера после матча. – Мне было ясно, что судья даст свисток. Потом я беру мяч в руку. А он говорит: «Но я не дал свисток, поэтому должен назначить пенальти». Не знаю, может быть, он просто неправильно увидел момент.

Безумие! Эпизод с «Фюртом» и мой – это должно войти в историю».

Джулиан Грин реализовал сразу, а во втором тайме «Фюрт» вообще сравнял. Но такие привозы затмили даже камбэк с 0:2. «Магдебург» набрал 16 очков за восемь туров – идет в зоне выхода в Бундеслигу. «Гройтер Фюрт» застрял в середине таблицы (10 очков).

«Никогда не видел ничего подобного в футбольных матчах, – тренер «Магдебурга» Кристиан Титц шокирован (как и мы все!). – Мяч в игре, он берет его в руки. А потом это же происходит на другой половине поля. Такого в футболе, наверное, еще не было».

Чемпион молодежного Евро, кресты в начале карьеры: вот кто оформил привозы

Антигерои одного возраста: по 30 лет. Гидеон Юнг даже вызывался в немецкую молодежку в 2015-м и 2016-м. Правда, оба раза не сыграл из-за травм. В 2017-м ездил на молодежный чемпионат Европы, где немцы выиграли золото. Юнг провел в сумме 146 минут – хоть и небольшой, но вклад в чемпионство.

Гидеон семь лет играл в «Гамбурге» – даже пробовал Бундеслигу. Дебютировал в 2015-м сразу против «Баварии». Всего набрал 143 матча за «Гамбург», с 2021-го играет за «Гройтер Фюрт».

Даниэль Хебера порвал кресты в самом начале карьеры – причем на пробной тренировке в «Вальдхофе» из третьего дивизиона Германии. Пропустил почти год, но до Второй Бундеслиги в итоге дорос. Еще в 2022-м Хебер пылил в Региональной лиге, теперь борется за выход в элиту с «Магдебургом».

Оба вошли в историю. Пусть и с не самым приятным достижением.

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Фото: IMAGO/Sportfoto Zink / Melanie Z, IMAGO/Christian Schroedter, Ralf Treese/Keystone Press Agency/Global Look Press