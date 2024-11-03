🎥 Поражения лидеров АПЛ радуют Каррагера! В соцсетях Джейми подтрунивает над соперниками «Ливерпуля»

В десятом туре Премьер-лиги лидеры чемпионата внезапно потеряли очки. «Ман Сити» уступил «Борнмуту», а «Арсенал» не справился с «Ньюкаслом». Больше остальных поражению соперников радовался «Ливерпуль», ведь мерсисайдцы в своем матче обыграли «Брайтон».

Перед десятым туром на первой строчке располагался «Сити», «Ливерпуль» отставал на одно очко, а замыкал тройку «Арсенал» – лидер опережал «канониров» на пять очков. Еще до завершения десятого тура «красные» уверенно заняли первое место!

Результаты последних матчей явно обрадовали Джейми Каррагер. Скаузер запостил короткий фрагмент эфира CBS, в котором он произносит фразу: «Что за игровой день это был!»

В видео 2021 года Джейми говорил о победе «Ливерпуля» над «Порту» в Лиге чемпионов, но в контексте минувшего тура Премьер-лиги ролик выглядит очень актуальным. Американский аккаунт «Ливерпуля» оценил вирусный пост Карры.

В последние игровые дни тура свои матчи проведут «Тоттенхэм» и «Астон Вилла», «Ман Юнайтед» и «Челси», а также «Фулхэм» и «Брентфорд». «Вилла» и «Челси» в случае победы могут обойти «Арсенал» в турнирной таблице.

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