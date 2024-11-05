🤦🏽♂️ Винисиус наглядно показал, почему не заслуживает «Золотой мяч». Кто его будет защищать после такого? 🤢
В четвертом туре Лиги чемпионов мадридский «Реал» бьется с «Миланом» на «Сантьяго Бернабеу».
В первом тайме произошел курьезный эпизод, участником которого стал почти обладатель «Золотого мяча» Винисиус.
Бразилец вывел симуляции на новый уровень.
Меньян ловит мяч и готовится вводить его в игру.
Устанавливает его.
Готовится бить и касается ноги бразильца во время замаха.
Тот, разумеется, падает.
Так и живем.
💭 «Жалкое поведение Винисиуса».
💭 «Эта травма может стоить ему карьеры».
💭 «Это тот гнев, о котором он говорил?»
💭 «Хорошо, что он не выиграл «Золотой мяч».
💭 «Я буду нырять еще 10 раз, но они не готовы».
А автор хорош ) Отличное прозвище для этого нытика.