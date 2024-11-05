🤦🏽‍♂️ Винисиус наглядно показал, почему не заслуживает «Золотой мяч». Кто его будет защищать после такого? 🤢

В четвертом туре Лиги чемпионов мадридский «Реал» бьется с «Миланом» на «Сантьяго Бернабеу».

В первом тайме произошел курьезный эпизод, участником которого стал почти обладатель «Золотого мяча» Винисиус.

Бразилец вывел симуляции на новый уровень.

Меньян ловит мяч и готовится вводить его в игру.

Устанавливает его.

Готовится бить и касается ноги бразильца во время замаха.

Тот, разумеется, падает.

Так и живем.

💭 «Жалкое поведение Винисиуса».

💭 «Эта травма может стоить ему карьеры».

💭 «Это тот гнев, о котором он говорил?»

💭 «Хорошо, что он не выиграл «Золотой мяч».

💭 «Я буду нырять еще 10 раз, но они не готовы».