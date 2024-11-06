📸 «Милан» прошелся по «Реалу» на «Бернабеу». После матча лишь один игрок «сливочных» извинился перед фанатами

«Мадрид» уступил во второй встрече подряд. После болезненного поражения в игре с «Барсой» «сливочных» ждал домашний матч Лиги чемпионов против «Милана». Подопечные Анчелотти уступили экс-клубу тренера со счетом 1:3 – Винисиус забил с пенальти, гол Рюдигера на 81-й минуте был отменен из-за офсайда.

После матча Тони был единственным игроком «Мадрида», который благодарил болельщиков на «Сантьяго Бернабеу» за поддержку.

В соцсетях фанаты не понимают, почему примеру Тони не последовали другие игроки:

💭 «Проснись и бейся, «Мадрид»! Пора показать миру ДНК чемпионов. Рюдигеру респект».

💭 «А где был капитан Модрич? Где Винисиус, ради которого клуб устроил скандал на «Золотом мяче»? Где ветераны клуба?»

💭 «Атмосфера в этой раздевалке, вероятно, мертва».

💭 «Единственный игрок, которому хватило смелости посмотреть в глаза болельщикам и извиниться. Не сомневался, что это будет Рюдигер».

💭 «Снимите капитанскую повязку с Модрича и Васкеса прямо сейчас. Отдайте ее этому человеку, который, похоже, единственный, кому есть дело до этого клуба».

💭 «Настоящий лидер. Даже Карло ушел в подтрибунку пораньше. Боссу нужно было показать пример своим игрокам, но это сделал Рюдигер».

Впервые за последние 15 лет «Мадрид» уступил в двух домашних матчах подряд, пропустив три и более мячей. Такого не случалось с 2009 года («Реал» 2:6 «Барселона» и «Реал» 1:3 «Мальорка»).

Впереди у «королевского клуба» матчи Ла Лиги против «Осасуны» и «Леганеса», затем «сливочных» ждет непростой выезд на «Энфилд».

Как оцените последние матчи «Мадрида»?

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Винисиус наглядно показал, почему не заслуживает «Золотой мяч». Кто его будет защищать после такого?