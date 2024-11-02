Салах не был первым выбором для Клоппа, форвард «Ливерпуля» не считает Юргена лучшим тренером в карьере. Инсайды от британского таблоида

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах перебрался в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году и за это время стал клубной легендой. Он уже забил за команду более 200 голов, стал чемпионом АПЛ и победил в Лиге чемпионов.

Более того, сегодняшний гол в ворота «Брайтона» позволил египтянину обойти Робби Фаулера и стать восьмым в списке лучших бомбардиров АПЛ.

Некоторые считают, что на приход в клуб Салаха повлиял Юрген Клопп, но в последнее время у игрока и тренера были некоторые трения. К примеру, во время игры с «Вест Хэмом» в конце прошлого сезона египтянин и немец о чем-то активно спорили на бровке. Тогда сообщали, что Мохамед отказался разминаться.

Благодаря свежим инсайдам Daily Mail стало известно, какие отношения были у коуча и форварда. Как утверждает источник, Мо Салах считает, что работая с Клоппом, он практически ничему новому не научился.

Якобы Салах рассказал друзья, что его тренер по «Роме» Лучано Спаллетти принес гораздо больше пользы, особенно что касается работы в обороне. 32-летний футболист считает итальянца «лучшим тренером, с которым он работал», и что его карьера больше развивалась в Серии А, а не в АПЛ.

При этом отношения между Клоппом и Салахом описываются как «профессиональные, взаимоуважительные и почти всегда искренние», источник утверждает, что Клопп не был заинтересован в подписании Салаха. Игрока продвигал совет директоров, тогда как Юрген настаивал на подписании Юлиана Брандта.

Хотя отношения между Салахом и Клоппом нельзя назвать плохими, есть мнение, что игрок не так высоко ценил своего тренера, как это делало и продолжает делать большинство игроков «Ливерпуля».

Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает в конце этого сезона, и пока неизвестно, останется ли он на «Энфилде» или последует примеру Клоппа и уйдет за новым вызовом.