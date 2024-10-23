20 лучших игроков «Ливерпуля» в 21 веке. Фирмино – десятый, обладатель «ЗМ» – 14-й

В 21 веке «Ливерпуль» пережил сразу несколько взлетов – и в нулевые, и в десятые, и в двадцатые. Но это были разные команды – с разными лидерами. Болельщики давно сравнивают величие Мо Салаха и Стивена Джеррарда, но что если сравнить еще больше звезд. Портал Score90 опубликовал свою версию.

Здесь сразу 20 лучших игроков клуба в 21 веке. Первостепенный факторы для оценки: длительность лучшей формы футболиста и его влияние на результаты команды.

Ждали Роберто Фирмино шестым? А он – десятый.

Единственный обладатель «Золотого мяча» в этой двадцатке – Майкл Оэун. Он на 14 месте.

Джорджиньо Вейналдум выше Дирка Кюйта. Согласны?