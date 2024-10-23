20 лучших игроков «Ливерпуля» в 21 веке. Фирмино – десятый, обладатель «ЗМ» – 14-й
В 21 веке «Ливерпуль» пережил сразу несколько взлетов – и в нулевые, и в десятые, и в двадцатые. Но это были разные команды – с разными лидерами. Болельщики давно сравнивают величие Мо Салаха и Стивена Джеррарда, но что если сравнить еще больше звезд. Портал Score90 опубликовал свою версию.
Здесь сразу 20 лучших игроков клуба в 21 веке. Первостепенный факторы для оценки: длительность лучшей формы футболиста и его влияние на результаты команды.
Ждали Роберто Фирмино шестым? А он – десятый.
Единственный обладатель «Золотого мяча» в этой двадцатке – Майкл Оэун. Он на 14 месте.
Джорджиньо Вейналдум выше Дирка Кюйта. Согласны?
Бобби низко
Суарес высоко
Карра низко
Ну и для меня Джеррард всегда будет топ-1
2. Джеррард
3. Ван Дейк
4. Фирмино
5. Алиссон
6. Мане
7. ТАА
8. Торрес
9. Суарес
10. Хаби Алонсо