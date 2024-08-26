«Им предстоит познать настоящий страх». Жена Феде Вальверде отправила предупреждение Мбаппе и Винисиусу

Супруга Феде Вальверде Мина Бонино заинтриговала, а потом развеселила своих подписчиков в социальных сетях перед матчем «Реал Мадрид» - «Вальядолид». Мина выложила пост в Х:

«Мбаппе и Вини еще не знают, но сегодня им предстоит познать настоящий страх».

Загадочное сообщение оказалось шуткой:

«Мне нужно припарковаться между ними».

Дело в том, что в «Мадриде» Винисиус играет под «7» номером, Мбаппе под «9», а Феде «8» прямо между ними – именно так расположены не только их шкафчики в раздевалке, но и парковочные мечта на «Бернабеу».