Вот как выглядит десятка лучших дриблеров топ-5 лиг Европы. Удивительно, но Винисиус даже не в тройке
Известный аккаунт Pop Foot, собирающий различную статистику в удобные таблицы, выкатил свежие данные по самым лучшим дриблерам среди топ-5 лиг Европы.
Наибольшее количество успешных попыток обойти соперника на дриблинге у вундеркинда «Барселоны» Ламина Ямаля − 53. Второе место делят игрок «Милана» Рафаэл Леау и игрок «Лилля» Эдон Жегрова − у них по 50. Винисиус Жуниор из «Мадрида», который часто идет в дриблинг, занимает только седьмую строку − 41 успешная попытка из 107 (38% − худший результат в топе).
Однако если брать процент успешных попыток, то здесь король Рафа Леау − 69%. Причем отрыв от второго места внушительный − у Мохаммеда Кудуса из «Вест Хэма» 58%, как и у Флориана Виртца из «Байера», а у Абде Эззальзули из «Бетиса» всего 56%.
Лео так же всегда держал процент успешных в районе 60-70%, только худшие периоды бывали ниже 60ти, и при этом дриблинг в среднем за игру так же бывал больше 3-6 а не 2-3 как у нынешних.. все таки Лео просто уникум)все таки крутой дриблер это тот кто держит процент успешных на более чем 50% и делает как минимум 3 дриблинга на игру в среднем. тот же Иско вообще дриблинги делал в ненужны местах, там где не дает никакого преимущества численности, так как делал все это в своей опорной и чаще всего не идя к воротам а в бок или вовсе назад.. Ямаль обладает шикарной техникой, молод,должен еще прибавить, а Винисиус все делает благодаря своим рывкам ближе к30 брак увеличится еще на 2-3 раза, Ямаль при дриблинге пользуется рывками меньше чем бразил или тот же Леау, так что ожидаю что он и после 30ти будет крутым дриблером.