Вот как выглядит десятка лучших дриблеров топ-5 лиг Европы. Удивительно, но Винисиус даже не в тройке

Известный аккаунт Pop Foot, собирающий различную статистику в удобные таблицы, выкатил свежие данные по самым лучшим дриблерам среди топ-5 лиг Европы.

Наибольшее количество успешных попыток обойти соперника на дриблинге у вундеркинда «Барселоны» Ламина Ямаля − 53. Второе место делят игрок «Милана» Рафаэл Леау и игрок «Лилля» Эдон Жегрова − у них по 50. Винисиус Жуниор из «Мадрида», который часто идет в дриблинг, занимает только седьмую строку − 41 успешная попытка из 107 (38% − худший результат в топе).

Однако если брать процент успешных попыток, то здесь король Рафа Леау − 69%. Причем отрыв от второго места внушительный − у Мохаммеда Кудуса из «Вест Хэма» 58%, как и у Флориана Виртца из «Байера», а у Абде Эззальзули из «Бетиса» всего 56%.