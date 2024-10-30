📸🎥 Ван Нистелрой готов к первому матчу у руля «МЮ»! Перед игрой важно прошелся по арене и мило поболтал с юным фанатом

Эрик Тен Хаг уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», его место, вероятно, займет Рубен Аморим.

Пока португалец дорабатывает в «Спортинге», у руля команды встал Ван Нистелрой. Первая встреча Руда во главе «Ман Юнайтед» выпала на игру против «Лестера» в Кубке английской лиги.

Ван Нистелрой приехал на «Олд Траффорд» в хорошем настроении. Тренер успел поболтать с юным болельщиком, который попросил голландца оставить автограф на своем старом фото.

«Это кто? Это я? Я не узнал!» – пошутил Руд.

В подтрибунке Ван Нистелрой выглядел очень важно.

Чего ждете от «дьяволов» в матчах под руководством Руда?

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