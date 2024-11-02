Экс-игрок «МЮ» удивлен тем, что Ван Нистелрой стал тренером. Он видел тренерские задатки в другом одноклубнике

Ван Нистелрой все лучше осваивает тренерское ремесло. Летом Руд присоединился к тренерскому штабу Тен Хага в «Манчестер Юнайтед», а после увольнения Эрика временно занял его место.

Клеберсон, экс-одноклубник Ван Нистелроя по «МЮ», был удивлен тем, что голландец решил тренировать. Бразилец думал, что в тренеры подастся другая звезда тех «красных дьяволов»:

«Когда я был в «Юнайтед», я никогда не думал о Руде как о тренере. Я знаю, что он обладает сильной энергетикой, он делает все ради клуба, но будут ли его воспринимать как тренера? Это действительно удивило меня, потому что как игрок он хотел выигрывать титулы, забивая как можно больше голов, чтобы именно таким образом вывести команду на вершину турнирной таблицы.

За все время, что я пробыл в «Юнайтед», был только один игрок, от которого я ожидал, что он станет тренером, и он действительно пытался это сделать, и это был Гари Невилл! Гари всегда был лидером и тренером для других игроков. Я не ожидал, что и Сульшер станет тренером. Я знал их всех в качестве игроков, и не думал, что кто-то, кроме Гари Невилла, решит стать тренером».

После завершения игровой карьеры Невилл работал в тренерском штабе сборной Англии. В декабре 2015 года он возглавил «Валенсию», но продержался на своем посту всего четыре месяца. При Гари «летучие мыши» провели 28 матчей: 10 побед, 7 ничьих и 11 поражений. В полуфинале Кубка Испании «Валенсия» уступила «Барсе» с разгромным счетом 0:7.

С тренерским ремеслом у Гари не сложилось, зато он построил успешную карьеру на телевидении. Невилл регулярно комментирует матчи на Sky, ведет несколько шоу и успешных подкастов с другими легендами британского футбола.

Как думаете, Ван Нистелрой сможет стать достойным тренером?

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