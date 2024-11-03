«Нужно было переносить тур». Наводнение не остановило футбол в Испании – все в ярости

Игроки и тренеры не молчат.

В Испании траур после кошмарного наводнения , которое случилось 30 октября. Более 200 погибших и огромные разрушения парализовали страну, но не футбол – несмотря на трагедию, большинство матчей тура Ла Лиги и Сегунды не перенесли. Только игры местных команд.

И это никому не понравилось.

«Человеческие жизни превыше футбола». Лига считает, что лучший ответ – не останавливаться

Болельщики протестуют: в опросе Mundo Deportivo 75% пользователей проголосовали, что тур следовало перенести.

Не молчат и тренеры. Вот одни из самых громких высказываний.

Ханс-Дитер Флик, «Барселона» : «Для меня это трагедия. Мы в Германии пережили что-то подобное три года назад. Нужно думать о пострадавших и поддержать их родственников. Если бы я принимал решение, возможно, я бы отменил все матчи тура. Это трагедия для Валенсии и всей Испании».

Диего Симеоне, «Атлетико» : «В проведении матчей нет никакого смысла. Полный кошмар. Радостно видеть людей, вышедших на улицы, чтобы помочь с лопатой или еще с чем-нибудь. Многим людям очень трудно, всем грустно, но нам говорят играть, и мы слушаемся».

Маноло Гонсалес, «Эспаньол» : «Ситуация очень тяжелая, человеческие жизни превыше футбола. Не хочу еще как-то высказываться, чтобы никто не счел это оправданием».

Пепе Бордалас, «Хетафе» : «Нельзя было играть, нужно было переносить тур, в нем нет никакого смысла. Произошла крупнейшая катастрофа за последние десятилетия. Я понимаю, что фанаты хотят футбола, но мы сконцентрированы на трагедии».

Может, тур оставили из-за плотного календаря? Судя по всему, нет: по информации источника Mundo Deportivo, тур провели, потому что лига, клубы и игроки функционируют так же, как и другие крупные компании в различных отраслях, не прерываясь из-за трагедий. Лига со своей стороны запускает инициативы, направленные на помощь пострадавшим от последствий наводнения.

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас объяснил в соцсетях: «Мы считаем, что в ужасной ситуации, в которой мы находимся, лучший ответ – не останавливаться, за исключением пострадавших регионов. Оставаться на работе, как и работники в других областях, зарабатывая деньги, показывая миру, что мы все должны быть готовы всегда двигаться вперед».

«Что можно праздновать на стадионе в момент такого несчастья?» Все объединились – посвящают голы пострадавшим, помогают на улицах

Все матчи 12-го тура Ла Лиги стартовали с минуты молчания в память о жертвах наводнения.

Игроки не остались в стороне. Пабло Маффео из «Мальорки» высказался после матча с «Алавесом» (0:1): «Думаю, в таких ситуациях не стоит проводить матчи. У многих из нас там родственники и друзья, и мы знаем, что им плохо».

Во всех матчах футболисты посвящали голы жертвам трагедии. Анте Будимир из «Осасуны» после победного гола «Вальядолиду» вскинул над собой футболку с надписью Fuerza Valencia – «Держись, Валенсия». Так сделали и в других матчах.

У латераля «Жироны» Мигеля Гутьерреса личная трагедия: маму его друга унесло течением. Гол «Леганесу» Гутьеррес сопроводил посланием на футболке: «Это для тебя, Генри. Держись».

Другие прямо сейчас на улицах городов помогают пострадавшим: собирают еду, разбирают завалы и просто оказывают всяческую поддержку. Все клубы организовали благотворительные сборы.

Еще 31 октября фонд «Реала» совместно с Красным Крестом запустили сбор средств для пострадавших, клуб пожертвовал им миллион евро. Желающие смогут сделать пожертвования через сайт. Ла Лига также объявила о сотрудничестве с международной организацией.

Помогает защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя.

Вместе с ним и остальные: включились экс-валенсийцы Тино Коста и Роберто Сольдадо, Висенте Иборра и Хосе Луис Моралес («Леванте»), одноклубники Гайя Жауме Доменек, Пепелу, Уго Дуро, Димитри Фулькье, Тьерри Коррейя, Луис Риоха и Дани Гомес.

Висенте Иборра обрушился на футбольные власти страны: «Ситуация катастрофическая, меньшее, что мы можем сделать, – помогать людям, которые в этом нуждаются.

Мы с девушкой сомневались, брать ли с собой детей, но решили, что это может стать для них хорошим жизненным уроком. Чтобы они увидели то, что может случиться в жизни. Вместо того, чтобы просто играть дома. Тех, кто принимает решение о проведении матчей, следует спросить, почему все не остановили. Трудно приходить на стадион, праздновать голы и радоваться, когда в нескольких метрах люди, которым нужна помощь и которым сейчас тяжело. Что можно праздновать на стадионе в момент такого несчастья?

Это показывает, что мы – лишь товар в мире спорта. Мы могли бы преподать урок человечности, но не делаем этого».

Фото: East News /Jose Jordan / AFP; Gettyimages.ru /Juan Manuel Serrano Arce