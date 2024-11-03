«Артета Аут»! «Арсенал» без побед в трех матчах АПЛ подряд – фанаты бьют тревогу в соцсетях

«Ньюкасл» со счетом 1:0 обыграл «Арсенал» в десятом туре АПЛ, «канониры» не побеждают в трех матчах лиги подряд – одна ничья и два поражения. Подопечные Артеты сравнялись по очкам с «Астон Виллой», у которой при этом есть еще один матч в запасе. Отставание от лидера турнира, «Ливерпуля», достигло семи очков.

В соцсетях поклонники «Арсенала» забили тревогу. Они больше не хотят верить в процесс, им нужны реальные результаты. После поражения «Ньюкаслу» болельщики «канониров» вывели в топ X хештег Arteta Out, призывающий отправить в отставку главного тренера команды.

Фанаты разносят по интернету картинку, напоминающую, что последний раз «Арсенал» брал трофей больше четырех лет назад – в 2020 году Кубок Англии. Отметим, что в 2023 году лондонцы завоевали Суперкубок страны.

Комментарии болельщиков в соцсетях:

💭 «Артета в долгу перед нами как перед клубом. Он не легенда, у него нет опыта работы тренером, но мы дали ему возможность учиться, имея неограниченное время, деньги и поддержку. И он не смог вознаградить вас за терпение и поддержку. Вас обманули. Пришло время перемен».

💭 «Артету хвалили больше, чем любого другого тренера «Арсенала» в ИСТОРИИ, но он ничего не добился. Пора от него избавиться».

💭 «Прошло уже 5 лет с начала «процесса», а мы все еще получаем серию без побед. Чертовски позорно. Такое случается каждый сезон».

💭 «Это начинает серьезно беспокоить».

💭 «Артета считает, что обыграть «Манчестер Сити» – это то же самое, что выиграть трофей. Он заявляет, что у них лучший дуэт центральных защитников в АПЛ, и при этом они пропускают столько же голов, сколько и «Манчестер Юнайтед». Я больше не верю в процесс».

💭 «Хави выиграл два крупных трофея с «Барселоной» за два полных сезона и был уволен. Эрик Тен Хаг выиграл два трофея с «Манчестер Юнайтед» и был уволен. Микель Артета выиграл только один трофей с «Арсеналом» за пять сезонов, все еще давая фанатам ложную надежду во имя «Доверия процессу».

💭 «Эта позорная и жалкая статистика команды, которая заявляет, что у нее есть амбиции выиграть лигу. Бесстыдники!»

Как считаете, «Арсеналу» пора что-то менять?

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