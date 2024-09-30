Всего одна метрика доказывает, что Артета – не трус. Сравнили 20 клубов АПЛ

Главного тренера «Арсенала» Микеля Артету в этом сезоне обвиняют в «трусливом» футболе, но, кажется, в этом нет ни капли правды.

Статистическая компания Opta показала, как все 20 клубов АПЛ предпочитают вводить мяч в игру от ворот.

«Арсенал» не боится потерять владение: в 85% случаев Давид Райя выбивает мяч из штрафной. И только 15% розыгрышей лондонцы начинают через свою штрафную – это совсем не свойственно догматичным последователям Гвардиолы.

Для сравнения, «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон» в 88 процентах случаев начинают атаку пасом в своей штрафной.