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Всего одна метрика доказывает, что Артета – не трус. Сравнили 20 клубов АПЛ

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Главного тренера «Арсенала» Микеля Артету в этом сезоне обвиняют в «трусливом» футболе, но, кажется, в этом нет ни капли правды.

Статистическая компания Opta показала, как все 20 клубов АПЛ предпочитают вводить мяч в игру от ворот.

«Арсенал» не боится потерять владение: в 85% случаев Давид Райя выбивает мяч из штрафной. И только 15% розыгрышей лондонцы начинают через свою штрафную – это совсем не свойственно догматичным последователям Гвардиолы.

Для сравнения, «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон» в 88 процентах случаев начинают атаку пасом в своей штрафной.

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