🤯 В рейтинге лучших тренеров мира лишь два человека достигли уровня GOAT. Фанаты в ярости - требуют третьего! 😠
Портал Football Tweet выложил любопытный рейтинг, расположив сильнейших тренеров мира по их уровню.
В категорию GOAT (лучшие из лучших) попали двое: Пеп Гвардиола и Алекс Фергюсон.
Легендарного уровня достигли четверо: Арсен Венгер, Жозе Моуриньо, Юрген Клопп и Карло Анчелотти.
Но в комментариях много недовольных.
💭 «Артета не заслуживает быть там».
💭 «Чувствую неуважение к имени Анчелотти».
💭 «Как Жозе и Карло не в GOAT? Почему они на одной строчке с Венгером и Клоппом???»
💭 «Йоахим Лев тоже должен быть там».
💭 «Почему Анчелотти не имеет статуса GOAT??? Как это можно объяснить? Еще хуже, что тут вообще есть Артета».
💭 «Карло должен быть на первой строчке».
💭 «А зачем тут Зидан? Чего он добился в другом клубе»?
А вы бы что изменили?
И насчет Гвардиолы лично я не согласен