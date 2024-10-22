🤯 В рейтинге лучших тренеров мира лишь два человека достигли уровня GOAT. Фанаты в ярости - требуют третьего! 😠

Портал Football Tweet выложил любопытный рейтинг, расположив сильнейших тренеров мира по их уровню.

В категорию GOAT (лучшие из лучших) попали двое: Пеп Гвардиола и Алекс Фергюсон.

Легендарного уровня достигли четверо: Арсен Венгер, Жозе Моуриньо, Юрген Клопп и Карло Анчелотти.

Но в комментариях много недовольных.

💭 «Артета не заслуживает быть там».

💭 «Чувствую неуважение к имени Анчелотти».

💭 «Как Жозе и Карло не в GOAT? Почему они на одной строчке с Венгером и Клоппом???»

💭 «Йоахим Лев тоже должен быть там».

💭 «Почему Анчелотти не имеет статуса GOAT??? Как это можно объяснить? Еще хуже, что тут вообще есть Артета».

💭 «Карло должен быть на первой строчке».

💭 «А зачем тут Зидан? Чего он добился в другом клубе»?

А вы бы что изменили?