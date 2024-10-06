Что в блокноте «темных искусств» Артеты? Изучаем его тактические записки

В субботу «Арсенал» без проблем разобрался с «Саутгемптоном» (3:1). Однако главный тренер лондонцев Микель Артета все равно посматривал в «блокнот темных искусств» – так прозвали его записную книжку болельщики. Все из-за тактики испанца на стандартах: игроки «Арсенала» нередко действуют на границе правил, ведя физическую борьбу в штрафной, особенно с вратарем.

Посмотрим, что внутри блокнота. Операторы приоткрыли нам часть содержимого.

На одном листе были изображены позиции на поле с различными указаниями.

Другая записка была более четкой. В ней были изложены три «принципа» Артеты, которые помогут победить «Саутгемптон».

Первая записка гласила: «Форсировать AR (attacking returns – возвраты мяча, которые приведут к атаке) на 6 ярдов». Шесть ярдов – один из размеров штрафной площади.

Следующие два «принципа» Артеты было сложнее понять из-за того, что его пальцы закрывали последние слова.

Один гласил: «Заставьте наших...»

А второй добавлял: «Избегать переключения...».

Ниже находился еще один раздел плана Артеты. «Вбрасывание мяча. Кто возьмет?».

Следующая записка: «Правильно», а затем была оборвана пальцами Артеты.

После игры испанец похвалил игроков «Арсенала» за уверенную игру:

«Сака способен изменить и решить игру. Если мы хотим быть на вершине, иногда игроки должны создавать такие моменты, и он снова это сделал. То, что он делает в своем возрасте, просто невероятно – и именно тогда, когда это нужно команде. Это то, что определяет топ-игрока.

Хавертц хочет большего. Он не удовлетворен. Он может выйти на другой уровень. Его окружают невероятные игроки, но что-то в нем изменилось. Вы действительно чувствуете в нем уверенность».