Вылет «Атланты» Миранчука во 2-м раунде – лучший результат с 2019-го. Алексей теперь 3 месяца без МЛС

Проиграли «Орландо Сити».

«Атланта» завершила выступление в плей-офф МЛС: команда Алексея Миранчука уступила «Орландо Сити» (0:1). Полузащитник сборной России провел на поле весь матч, но не спас команду от вылета.

● Ранее «Атланта» впервые с 2019-го прошла первый раунд плей-офф . Четыре сезона чередовали невыходы в плей-офф вообще с поражениями сразу (и это после чемпионства-2018 и полуфинала-2019). Хотя сейчас вообще достижение, что оказались в 1/8 финала, учитывая развязку регулярного сезона .

● «Орландо» был не таким очевидным фаворитом. Закончили только четвертым на Востоке, потерпел 12 поражений, с огромным трудом одолели «Шарлотт» в первом раунде плей-офф. Звезда команды Луис Муриэль (тоже приехал в США из «Аталанты») забил только пять мячей за сезон.

● Миранчук радовался, что «Атланта» хотя бы зашла в плей-офф: «У нас действительно был крошечный шанс, но как-то сложилось так, что мы заскочили в последний вагон плей-офф, а потом прошли дальше. В нас никто не верил, потому что по сезону у всех складывалось мнение, что команда не выйдет в плей-офф. Но внутри этого не ощущалось. Все понимали, что только плей-офф может вытащить сезон. Не без удачи, но все сложилось, как сложилось».

● В первом раунде «Атланта» выбила «Интер Майами», который не проходил раунд плей-офф ни разу . До 2024-го были на этой стадии всего раз в 2022-м, но сразу проиграли тогда «Нью-Йорк Сити». Сейчас зашли фаворитами, но не справились с «Атлантой».

У «Орландо Сити» дальше, в финале Восточной конференции, «Нью-Йорк Ред Буллс» – девятая команда регулярки против 16-й. «Атланта», напомним, пришла 20-й.

Сезон Миранчука – все. Когда теперь он снова сыграет?

Для «Атланты» Миранчука сезон-2024 закончился, а вообще МЛС продлится еще пару недель: до 7 декабря, когда проведут финал плей-офф. Все следующие стадии, начиная с четвертьфинала, проводят без серий – в один матч.

МЛС-2025 стартует 22 февраля, у Миранчука теперь 89 дней паузы.

Раньше была такая практика: востребованные первые лица лиги уезжали в европейские аренды, чтобы продолжать играть. Например, так делали Тьерри Анри и Дэвид Бекхэм. Теоретически может и Миранчук, если очень захочет – в прошлом году говорили, что у рано вылетевшего Месси есть вариант сыграть за «Барселону» зимой.

Другое дело, что такие аренды уже давно не практикуют. Последний заметный игрок, уехавший в Европу на межсезонье – Клинт Демпси в 2014-м, поиграл за «Фулхэм», не впечатлил. Сейчас клубы МЛС не очень одобряют такие зимние аренды, потому что возрос риск получить травму. Признак повзрослевшей американской футбольной индустрии.

Так что не увидим Алексея Миранчука в официальных матчах до конца февраля. Впрочем, предсезонку «Атланта» начнет наверняка примерно на месяц раньше – в этом году, например, играли товарищеский матч уже 27 января. Так что пауза без футбола, чтобы спокойно обжиться в Атланте, будет не такой и длинной.

Детали плей-офф МЛС – тут

Фото: East News /Mike Langish/Cal Sport Media via AP Images, AP Photo/John Raoux; instagram.com/orlandocitysc