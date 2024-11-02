В 2016 году Marca составила сборную лучших молодых игроков. Где сейчас эти вундеркинды?

В 2016 году испанская газета Marca собрала команду из самых талантливых игроков Европы до 18-ти лет. Самому младшему футболисту из сборной, Джиджи Доннарумме, на тот момент было всего 16 лет.

С тех пор прошло почти 9 лет. Многие из этих юношей выросли в суперзвезд современного футбола, кто-то так и остался в звании «талантливого подростка». Давайте взглянем, как обстоят дела у парней из сборной молодых талантов 2016 года.

Джанлуиджи Доннарумма

Сейчас вратарю 25 лет. В 2021 году Джиджи перебрался из «Милана» в «ПСЖ», за который выступает до сих пор. Доннарумма входит в тройку самых дорогих голкиперов современности, уступая лишь Георгию Мамардашвили и Диогу Коште. С 2016 года вратарь успел взять несколько титулов с «ПСЖ» и стать чемпионом Европы в составе сборной Италии.

Джо Гомес

27-летний защитник остался предан «Ливерпулю». С мерсисайдцами Джо успел взять Лигу чемпионов и все внутренние турниры Англии. Болельщикам осталось дождаться от Гомеса лишь одного – голов!

Рис Оксфорд

В 2019 году защитник попрощался с родным «Вест Хэмом» и перебрался в «Аугсбург», за который выступает до сих пор. Риса одолели травмы: почти год он провел в лазарете, футболист до сих пор не вернулся в строй.

Киран Тирни

С 2019 года Киран выступает за «Арсенал». На Евро-24 шотландец получил травму, из-за которой все еще находится в лазарете. Сообщалось, что Артета настроен расстаться с защитником.

Кристиан Маня

Румынский вундеркинд пробовал свои силы в чемпионате Кипра, но в конце концов вернулся в родную лигу, так и не сумев громко заявить о себе в Европе.

Ренату Саншеш

После классной игры на Евро-2016 португальца подписала мюнхенская «Бавария», но закрепиться в составе Рекордмайстера у полузащитника не вышло. Ренату выступал за «Суонси», «Рому», «Лилль» и «ПСЖ», сейчас парижане отдали Саншеша в аренду «Бенфике».

Юри Тилеманс

На счету португальского полузащитника – несколько трофеев, завоеванных с «Андерлехтом» и «Лестером». Сегодня Юри – основной игрок «Астон Виллы» и сборной Бельгии.

Рубен Невеш

У Рубена не получилось стать суперзвездой европейского футбола, в 26 лет он сдался и переехал в Саудовскую Аравию, за что получил тонну критики. Невеш выступает за «Аль-Хилаль», но при этом регулярно получает вызов в сборную Португалии.

Килиан Мбаппе

Многократный чемпион Франции, обладатель Кубка и Суперкубка страны, чемпион мира, серебряный призер катарского мундиаля, победитель Лиги наций, обладатель Суперкубка УЕФА. Француз входит в тройку самых дорогих футболистов мира, уступая лишь Эрлингу Холанду и одноклубнику Винисиусу Жуниору. Нападающий «Мадрида» в представлении не нуждается.

Доминик Соланке

После аренды в «Витессе» Доминик вернулся в «Челси», но вскоре перебрался в «Ливерпуль», а позже оказался в «Борнмуте». Этим летом нападающего подписал «Тоттенхэм», его переход вошел в тройку лучших летних трансферов Премьер-лиги.

Мартин Эдегор

25-летний норвежец сегодня является одной из главных звезд «Арсенала». На его трофейной полке – Кубок Испании, завоеванный в составе «Сосьедада», а также Суперкубок Англии, который Мартин взял с «Арсеналом» в 2023 году.

Как думаете, кто из игроков мог построить гораздо более успешную карьеру?

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