Гарри Невилл когда-то тренировал «Валенсию» - его результаты сравнили с Тен Хагом в «МЮ»
В прошлые выходные «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение со счетом 0:3 от «Тоттенхэма» на «Олд Траффорд».
Эрик тен Хаг вновь оказался под давлением: многие болельщики требуют уволить нидерландца.
В сети решили сравнить результаты Эрика тен Хага с результатами Гари Невилла в «Валенсии». Да-да, Невилл когда-то начал тренерскую карьеру и даже успел поработать в Ла Лиге.
Гари провел в Испании всего 28 игр, после чего был уволен.
Гари Невилл в «Валенсии» (28 игр):
11 поражений
39 голов
38 пропущенных
Последние 28 игр Тен Хага в «Манчестер Юнайтед»:
13 поражений
35 голов
45 пропущенных