Гарри Невилл когда-то тренировал «Валенсию» - его результаты сравнили с Тен Хагом в «МЮ»

В прошлые выходные «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение со счетом 0:3 от «Тоттенхэма» на «Олд Траффорд».

Эрик тен Хаг вновь оказался под давлением: многие болельщики требуют уволить нидерландца.

В сети решили сравнить результаты Эрика тен Хага с результатами Гари Невилла в «Валенсии». Да-да, Невилл когда-то начал тренерскую карьеру и даже успел поработать в Ла Лиге.

Гари провел в Испании всего 28 игр, после чего был уволен.

Гари Невилл в «Валенсии» (28 игр) :

11 поражений

39 голов

38 пропущенных

Последние 28 игр Тен Хага в «Манчестер Юнайтед» :

13 поражений

35 голов

45 пропущенных