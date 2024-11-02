📸🎥 Классная реклама сиквела «Гладиатора»! Легенду футбола переодели в римского центуриона – публика была в восторге
Совсем скоро в прокат выйдет сиквел культового фильма Ридли Скотта «Гладиатор». Мировая премьера «Гладиатора 2» запланирована на 15 ноября, но зрители уже могут посетить предпремьерные показы картины.
В качестве промо-кампании фильма на фестивале в тосканском городке Лукка прошел парад косплееров: люди оделись в костюмы эпохи Римской империи. Внезапно в толпе появился римский центурион – когда он снял шлем, люди узнали в мужчине легендарного Франческо Тотти!
Футболиста наградили бурными овациями.
Выглядит очень органично.
Франческо блестяще вжился в образ.
Гладиатор – одно из прозвищ Тотти, такое название носит и его автобиография. У итальянца даже есть тату с гладиатором.
Ждете продолжение картины Скотта?
Это новая девушка Тотти. Одного из самых преданных футболистов второй раз обвиняют в измене
Он сошел с ума? 48-летний Тотти намекнул на возвращение в Серию А
🎥 Кьеллини – фанат Кина! Джорджо надел особенную футболку «Ман Юнайтед», Рой даже покраснел от смущения