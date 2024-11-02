📸🎥 Классная реклама сиквела «Гладиатора»! Легенду футбола переодели в римского центуриона – публика была в восторге

Совсем скоро в прокат выйдет сиквел культового фильма Ридли Скотта «Гладиатор». Мировая премьера «Гладиатора 2» запланирована на 15 ноября, но зрители уже могут посетить предпремьерные показы картины.

В качестве промо-кампании фильма на фестивале в тосканском городке Лукка прошел парад косплееров: люди оделись в костюмы эпохи Римской империи. Внезапно в толпе появился римский центурион – когда он снял шлем, люди узнали в мужчине легендарного Франческо Тотти!

Футболиста наградили бурными овациями.

Выглядит очень органично.

Франческо блестяще вжился в образ.

Гладиатор – одно из прозвищ Тотти, такое название носит и его автобиография. У итальянца даже есть тату с гладиатором.

Ждете продолжение картины Скотта?

Это новая девушка Тотти. Одного из самых преданных футболистов второй раз обвиняют в измене

Он сошел с ума? 48-летний Тотти намекнул на возвращение в Серию А

🎥 Кьеллини – фанат Кина! Джорджо надел особенную футболку «Ман Юнайтед», Рой даже покраснел от смущения