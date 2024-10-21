Он сошел с ума? 48-летний Тотти намекнул на возвращение в Серию А

Последний раз легенда «Ромы» Франческо Тотти выходил на поле на профессиональном уровне в 2017 году. Тогда он провел 786-й матч за родную команду и завершил карьеру. Прошло семь лет, итальянцу уже 48, и он не против того, чтобы снова играть.

Более того, если вам показалось, что это какая-то шутка, то в понедельник на мероприятии, которое организовал Betsson, Франческо Тотти был предельно серьезен.

«Мне звонили из команд Серии А», − сказал итальянец по поводу возможного возвращения на поле.

«Признаюсь, они заставили меня немного задуматься, немного сойти с ума. Это было бы сложно, но в жизни никогда нельзя говорить «никогда». Существуют игроки, которые спустя много лет после завершения карьеры возвращаются и играют».

Он добавил: «Это также зависит от того, при всем уважении, где ты играешь, но если бы я вернулся в Серию А, мне пришлось бы очень хорошо тренироваться».

Это не первый случай за последнее время, когда Тотти высказывает подобные мысли. Как передает La Gazzetta dello Sport, вот что не так давно заявлял легенда «Ромы»: «Учитывая нынешний уровень Серии А, я мог бы легко добиться успеха на поле».

Бывший игрок сборной Италии, который до сих пор выступает за свою любительскую команду, говорит, что ему понадобится всего два-три месяца, чтобы быть готовым к Серии А.

Однако он не стал рассматривать перспективу играть за главных соперников «Ромы».

«Лацио»? Я бы даже не стал об этом думать», − добавил Тотти. − Я был бы готов через два-три месяца. В 48 лет я все еще играю. Полчаса, двадцать минут. Если бы мне нужно было сделать что-то безумное, я бы сделал это в Италии, а не за границей, но это действительно безумие».

Кроме того Тотти вспомнил, что завершил карьеру не по своей воле: «Когда ты переворачиваешь страницу, то никогда не знаешь, что тебя ждет. Это был не мой выбор, но в тот момент он должен быть воспринят иначе, чем сейчас. Может быть, поэтому у меня внутри все так и было. Это правда, что у всего есть начало и конец».