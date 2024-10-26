Это новая девушка Тотти. Одного из самых преданных футболистов второй раз обвиняют в измене

Итальянский журнал Gente опубликовал фотографии Франческо Тотти, выходящего из отеля в Риме не со своей девушкой Ноэми Бокки. Легендарный капитан «Ромы», известный преданностью клубу, во второй раз сталкивается с обвинениями в измене.

Когда Gente связался с девушкой на фото, она открыто подтвердила отношения с Тотти. Ее зовут Мариалуиза Якобелли – спортивный журналист в SportMediaset, более 4 миллионов подписчиков в соцсетях. А еще она 16 лет младше Тотти.