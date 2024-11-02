🎥 Андре Онана придумал для себя празднование. Теперь фанаты ждут от вратаря гол

В карьере Андре Онана пока не было голов. Но голкипер придумал для себя празднование – на случай, если когда-нибудь он все же поразит ворота соперника.

Получилось не очень оригинально, но зато эмоционально.

Видео поделился ютубер под ником FPL Raptor. По словам блогера, с Андре было очень приятно общаться:

«Нам нужно было снять празднование Онана, поэтому мы попросили его притвориться, что он забил гол. Честно говоря, он был одним из самых веселых парней, которых я когда-либо встречал, он уделил нам много времени. Топовый парень».

Поклонники «Ман Юнайтед» празднование Андре оценили, теперь они ждут от вратаря гол:

💭 «Обожаю такие простые празднования, когда игрок искренне радуется. Мне кажется, Андре так же празднует голы своих одноклубников».

💭 «Он забьет с углового на последних секундах важного матча и выдаст такое празднование».

💭 «Онана – отличный человек. Когда он только присоединился к нам, его неправильно понимали. Мы все виноваты в том, что сурово судили о нем из-за некоторых допущенных им ошибок. Он становится лучше от матча к матчу. Очевидно, что это был тот случай, когда игроку нужно было освоиться. В будущем он добьется успеха в нашем клубе».

💭 «После такого ему обязаны дать пробить пенальти».

💭 «Никогда не видел, чтобы Де Хеа делал нечто такое простое и смешное. Онана кажется классным парнем».

Как вам празднование Андре?

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