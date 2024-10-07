«Тен Хаг решил, что «Обама» лучше этого парня». Де Хеа стал героем Серии А - болельщикам «МЮ» есть о чем сожалеть

Давид де Хеа отразил два пенальти в матче «Фиорентина» - «Милан», заставив болельщиков «Манчестер Юнайтед» отметить, что он «в 100 раз лучше» Андре Онаны.

Де Хеа провел потрясающий матч в Серии А против «Милана» в воскресенье вечером, отразив два пенальти и помог своей команде выиграть со счетом 2:1 во Флоренции. На первой добавленной к первому тайме минуте голкипер отразил удар Тео Эрнандеса с 11-метровой отметки. А на 56-й минуте снова отбил пенальти – на этот раз от Тэмми Абрахама.

За 12 лет в «Манчестер Юнайтед» Де Хеа отразил всего семь пенальти, но некоторые болельщики «Красных дьяволов» теперь испытывают ностальгию по испанцу, контракт которого на «Олд Траффорд» так и не продлили после июня 2023 года.

💭«Признайте тот факт, что Де Хеа был одним из лучших вратарей. В 100 раз лучше, чем Онана».

💭«Не надо было отпускать Де Хеа».

💭«Не могу поверить, что Тен Хаг решил, что «Обама» лучше этого парня».

💭«Он никогда не был проблемой, его выгнали из-за того, кто ничем не лучше».

💭«У Де Хеа 18 месяцев не было практики, но он все равно лучше, чем 90% действующих голкиперов».

💭«МЮ» унизил Де Хеа, но он продолжает блистать».

Перед воскресным матчем последним вратарем, отразившим два пенальти в одном матче Серии А, был Федерико Маркетти в 2016 году во время встречи «Карпи» с «Лацио».