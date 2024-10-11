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Десятка вратарей из топ-5 лиг с наибольшим количеством сухих матчей в сезоне. В топе несколько удивительных персонажей

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Сезон-2024/25 только стартовал, но позади уже чуть меньше пятой части дистанции. Можно уже взглянуть на список вратарей, которые чаще остальных оставляют свои ворота в неприкосновенности.

Первое место у венгра Петера Гулачи из «РБ Лейпцига». Команда идет на втором месте, пропустив «Баварию» на первое лишь по дополнительным показателям. В шести турах Бундеслиги у Гулачи всего два пропущенных мяча и пять сухих игры.

Второе место забрал новичок «Ювентуса» Микеле Ди Грегорио. Туринцы идут на третьем месте, претендовали на вечный рекорд Серии А по продолжительности сухой серии, но Рэзван Марин из «Кальяри» решил иначе. Всего один пропущенный в пяти матчах − более чем неплохо.

Третье место − Алиссон Беккер. В ближайшее время результат не улучшит из-за травмы, но 4 сухих игры из шести, два пропущенных − хороший результат.

Кого действительно удивительно видеть в списке, так это представителя «Эмполи» Девиса Васкеса. Команда Роберто Д′Аверсы идет на десятой строке, но сейчас в таблице все более чем плотно. Васкес «засушил» матчи с «Фиорентиной», «Кальяри», «Ювентусом» и «Монцей».

Несмотря на далеко не самый впечатляющий сезон, в топ также попал вратарь «МЮ» Андре Онана и Иньяки Пенья, второй голкипер «Барселоны». Последний допускает серьезные ошибки, а ему в помощь каталонцы уже выписали Войчеха Шченсны.

logoПетер Гулачи
Клубы
logoДевис Васкес
logoАндре Онана
logoБрис Самба
logoАлиссон
logoМикеле Ди Грегорио
logoБарселона
logoАлекс Ремиро
logoЯн Облак
logoАлекс Мерет
logoИньяки Пенья
logoМанчестер Юнайтед
logoЮвентус
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