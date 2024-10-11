Десятка вратарей из топ-5 лиг с наибольшим количеством сухих матчей в сезоне. В топе несколько удивительных персонажей

Сезон-2024/25 только стартовал, но позади уже чуть меньше пятой части дистанции. Можно уже взглянуть на список вратарей, которые чаще остальных оставляют свои ворота в неприкосновенности.

Первое место у венгра Петера Гулачи из «РБ Лейпцига». Команда идет на втором месте, пропустив «Баварию» на первое лишь по дополнительным показателям. В шести турах Бундеслиги у Гулачи всего два пропущенных мяча и пять сухих игры.

Второе место забрал новичок «Ювентуса» Микеле Ди Грегорио. Туринцы идут на третьем месте, претендовали на вечный рекорд Серии А по продолжительности сухой серии, но Рэзван Марин из «Кальяри» решил иначе. Всего один пропущенный в пяти матчах − более чем неплохо.

Третье место − Алиссон Беккер. В ближайшее время результат не улучшит из-за травмы, но 4 сухих игры из шести, два пропущенных − хороший результат.

Кого действительно удивительно видеть в списке, так это представителя «Эмполи» Девиса Васкеса. Команда Роберто Д′Аверсы идет на десятой строке, но сейчас в таблице все более чем плотно. Васкес «засушил» матчи с «Фиорентиной», «Кальяри», «Ювентусом» и «Монцей».

Несмотря на далеко не самый впечатляющий сезон, в топ также попал вратарь «МЮ» Андре Онана и Иньяки Пенья, второй голкипер «Барселоны». Последний допускает серьезные ошибки, а ему в помощь каталонцы уже выписали Войчеха Шченсны.