📸 Adidas выпустит бутсы Ямаля с его новым фирменным знаком. Ламин составил компанию Месси и Беллингему в солидном списке

Ламин Ямаль стал третьим главным футболистом adidas, компанию ему составили Лео Месси и Джуд Беллингем. Каталонский вундеркинд получит от компании эксклюзивные бутсы с фирменным знаком.

Фирменные бутсы Adidas F50 «Lamine Yamal» сочетают в себе различные оттенки розового и фиолетового.

Вместо логотипа F50 на бутсах Ламина красуется число 304 — это последние цифры почтового индекса его родного района. Подошва украшена инициалами игрока — LY .

На стельке помещен новый фирменный логотип Ламина, изображающий празднование юноши.

За одну пару фирменных бутс Ямаля придется заплатить около 260 долларов.

Как вам бутсы?

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