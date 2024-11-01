«Барселона» - мастер инвестиций в молодежь: 400 млн прибыли всего от 5 игроков🧠💸

Молодежь – золотая жила «Барселоны». За последние несколько лет каталонский клуб крайне удачно инвестировал в молодых игроков.

По данным специализированного портала Transfermarkt, «Барса» вложила всего 28 млн евро в Педри, Гави, Араухо, Бальде и Ямаля.

Сейчас общая стоимость этих парней существенно выросла и составляет 430 млн евро! 17-летний Ямаль оценивается в 150 млн, 21-летний Бальде в 40 млн, его ровесник Педри в 80 млн, 20-летний Гави стоит 90 млн, а 25-летний Араухо – 70 млн евро.

Но главное даже не то, что в будущем они потенциально могут принести «Барселоне» отличный доход, а то, что они уже сейчас активно играют и являются лидерами команды.

Скаутами каталонцев и Ла Масией можно только восхищаться!