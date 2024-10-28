Ламин Ямал окажется в центре внимания на церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоится сегодня вечером в Париже.

По информации из многочисленных достоверных источников, главный приз достанется не подростку, а Родри из «Манчестер Сити».

Однако Ламин, как ожидается, выиграет трофей, который вручается лучшему молодому игроку мира.

На фото Ламин летит в Париж в сопровождении своего отца, который также позировал с агентом Ламина, Жорже Мендесом.