Ямаль прилетел на церемонию ЗМ с отцом и агентом: игрок «Барсы» - главный кандидат на одну награду
Ламин Ямал окажется в центре внимания на церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоится сегодня вечером в Париже.
По информации из многочисленных достоверных источников, главный приз достанется не подростку, а Родри из «Манчестер Сити».
Однако Ламин, как ожидается, выиграет трофей, который вручается лучшему молодому игроку мира.
На фото Ламин летит в Париж в сопровождении своего отца, который также позировал с агентом Ламина, Жорже Мендесом.