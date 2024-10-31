🎥 Каррагер выбрал лучших игроков прошлого и настоящего по позициям. Джейми пришлось очень тяжко с нападающими

Джейми Каррагеру предложили квест: выбрать по лучшему игроку прошлого и настоящего на разные позиции. Скаузер отнесся к заданию серьезно, долго обдумывал некоторые ответы, брал паузы для размышления. Особенно тяжко ему пришлось с вингерами и нападающими.

Вот, какие ответы дал Джейми:

Лучший вратарь сейчас: «Тибо Куртуа».

Лучший вратарь в истории: «Невилл Саутолл».

Лучший защитник сейчас: «Вирджил Ван Дейк».

Лучший защитник в истории: «Франко Барези».

Лучший полузащитник сейчас: «Вау. Я должен назвать Родри, ведь он только что выиграл «Золотой мяч».

Лучший полузащитник в истории: «Стивен Джеррард!»

Лучший вингер сейчас: «Винисиус».

Лучший вингер в истории: «О боже. Кто же, кто же, фух... Роналду».

Лучший нападающий сейчас: «Холанд».

Лучший нападающий в истории: «Вау. Думаю, многие назовут Роналдо (Зубастика). Все говорят про Роналдо, но многие ли видели его игру своими глазами? Для меня выбор стоит между Роналдо и Марко Ван Бастеном. Знаю, что многие выберут Роналдо, но я назову Ван Бастена».

Как вам ответы Карры?

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