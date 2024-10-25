🎥Каррагер зажег перед матчем «Лестера» и «Форест». Джейми примерил необычный образ и показал скорость
Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер не отличается большой серьезностью и когда ему предлагают какую-то сумасшедшую идею, то не задает лишних вопросов, а сразу ныряет в нее с головой.
Сегодня Карру отправили работать на первый матч 9-го тура АПЛ между «Лестером» и «Ноттингем Форест». Казалось бы, что могло пойти не так?
До начала матча два маскота играющих на «Кинг Пауэр Стэдиум» команд устроили дружеский забег, чтобы выяснить, кто сильнее. С первых же метров вперед вырвался Робин Гуд, а лисенок Филберт Фокс отстал. И это неудивительно, ведь у представителя «Форест» костюм явно полегче.
Что еще создало большее преимущество, так это читерство: маскот гостей сбросил обувь и бежал по газону в гетрах на ногах. Финишировал он красивым прокатом по траве, а после снял голову и оказалось, что это был Джейми Каррагер.
А как вы думаете, честно ли победил Каррагер или стоит требовать перебежки? Пишите в комментариях.
З.ы.
Кто из пары Генич-Чердак сможет так отработать матч?)