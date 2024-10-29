📹«Разрушьте вашу карьеру с нами!» Букмекер взорвал соцсети шикарной антирекламой должности тренера «МЮ»

Вчера практически сразу после официального увольнения Эрика тен Хага с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» британский букмекер Paddy Power выкатил шикарное видео. В нем они в формате антирекламы рассказали о том, что будет с тем, кто согласится занять эту должность в клубе. Вышло очень точно, а на Моуринью действительно больно смотреть.

«Вы опытный или даже молодой перспективный тренер, желающий, чтобы из вашего тела вынули душу? Хотите, чтобы весь ваш дух и жажду жизни уничтожили за считанные месяцы? Тогда почему бы вам не попробовать стать следующим тренером «Манчестер Юнайтед»?

Присоединяйтесь к нашему клубу и помогите испортить свою репутацию. Результаты плана по управлению «Ман Юнайтед» говорят сами за себя.

Просто посмотрите на результаты на «до» и «после».

Эй, эта разница может быть и у вас. За последние десять лет мы помогли негативно повлиять на карьеру стольких тренеров. Мы уже сбились со счета!

Думаете, что у нас все в порядке со СМИ? Не волнуйтесь. Мы заставим вас ходить на пресс-конференции. В кратчайшие сроки вы создадите хороший командный дух, но только не при нас.

Приходите в наш клуб, и вы будете утверждать, что мы играли хорошо, несмотря на то, что несколько месяцев допускали по тридцать ударов по воротам. Так чего же вы ждете? Отдайте свое резюме Большому Джиму [Рэтклиффу] и разрушьте многообещающую карьеру уже сегодня. А помните Ральфа Рангника? Черт бы меня побрал».

Рубен Аморим, ты еще там не передумал?