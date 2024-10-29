🎥 Журналистка одним вопросом довела до слез пожилого фаната «Спортинга». Он боится отпускать Аморима в «МЮ»

Тен Хаг официально уволен с поста главного тренера «Ман Юнайтед». Если верить сообщениям в прессе, преемником голландца в стане «красных дьяволов» станет Рубен Аморим. Сейчас он возглавляет «Спортинг», с которым после девяти туров лидирует в чемпионате Португалии.

Перед кубковым матчем «Спортинга» поклонников клуба спросили, что они думают о возможном расставании с главным тренером. Пожилой болельщик не смог сдержать слез, когда журналистка спросила, станет ли уход Аморима большой потерей для «Спортинга»: «Это действительно будет большая потеря».

«Это тяжело. Рубен Аморим привнес в «Спортинг» другой менталитет и гораздо большую уверенность в своих силах. Сможет ли «Спортинг» изменить эту непростую ситуацию?» – корреспондентка пыталась разговорить мужчину, над которым окончательно взяли верх чувства.

«Нет, они не смогут», – ответил болельщик.

Поклонники «Ман Юнайтед» сочувствуют болельщикам «Спортинга»:

💭 «Это ужасно. Я очень надеюсь, что их следующий тренер не разочарует фанатов «Спортинга». Всегда приятно видеть таких преданных болельщиков, как этот мужчина».

💭 «Мне жаль, «Спортинг». Очень надеюсь, что мы его не сломим. Хорошая новость в том, что, скорее всего, через пару лет он вновь будет тренировать вас».

💭 «Это очень трогательно, но давайте не будем забывать, как фанаты «Аякса» провожали Тен Хага. Посмотрим, оправдает ли назначение Аморима в «МЮ» слезы этого мужчины».

💭 «Это по-настоящему разбивает им сердце. Нелегко потерять такого важного человека».

💭 «Горе этого болельщика говорит само за себя! 😢 Рубен Аморим действительно оставил свой след в «Спортинге». Смогут ли они оправиться после этого?»

💭 «Мне жаль их фанатов, надеюсь, они получат кого-то похожего».

Что думаете о возможном назначении Аморима в «Ман Юнайтед»?

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