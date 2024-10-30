🎥 Фанатов «Аякса» не пустят на дерби с «Фейеноордом». Ультрас устроили мощнейшее шоу на тренировке столичной команды
Нидерланды готовятся к главному дерби страны: в четвертом туре Эредивизи в гости к «Фейеноорду» заглянет «Аякс».
Болельщики из Амстердама не смогут поддержать футболистов на стадионе, ультрас «Аякса» нашли выход: они устроили мощное шоу на предматчевой тренировке любимой команды.
Игроки с благодарностью слушали заряды болельщиков.
В день матча командный автобус проводили с огоньком.
Изначально дерби должно было пройти 1 сентября, но встречу пришлось перенести из-за забастовки полицейских.
Команды набрали по 19 очков, что позволило им занять третью и четвертую строчку в турнирной таблице. При этом у «Аякса» в запасе еще один матч.
Чьей победой закончится дерби?
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