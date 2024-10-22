📸🎥 Фанаты «Боруссии» высадили мощнейший десант в Мадриде. Поклонники «Реала» боятся, что для их команды матч не будет домашним

«Мадрид» и дортмундская «Боруссия» повторят последний финал Лиги чемпионов, в этот раз команды встретятся на общем этапе обновленного турнира.

В столицу Испании прибыл внушительный десант из Германии. По данным журналиста Хосе Падильи, на «Бернабеу» «Боруссию» поддержат 4 тысячи болельщиков. На улицах Мадрида поклонников «шмелей» хорошо видно и отлично слышно.

Фанаты устроили эффектный проход у арены «сливочных».

Поклонники «Боруссии» выстроились в длинную очередь у входа на стадион за несколько часов до матча.

За 20 минут до стартового свистка гостевой сектор на «Бернабеу» был полностью окрашен в черно-желтые цвета.

Поклонники «Мадрида» в соцсетях переживают, что атмосфера на «Бернабеу» будет домашней для соперника «сливочных»:

💭 «Немецкие фанаты абсолютно безумные! Учитывая, что «Сантьяго Бернабеу» очень популярен у туристов, фанаты из Дортмунда могут с легкостью перекричать наших ультрас».

💭 «Ради бога, скажите, что на гостевом секторе стоят какие-нибудь заглушки».

💭 «Напоминает матч «Барселоны» и «Айнтрахта», когда немцы превратили «Камп Ноу» в свою домашнюю арену. Но все же у «Бернабеу» особенная атмосфера».

💭 «Честно, восхищаюсь фанатами «Боруссии», эти ребята умеют болеть за своих. Нашим фанатам придется как следует постараться, чтобы перекричать их».

💭 «Помните матчи против «Штутгарта» и «Лейпцига»? Я отлично помню и надеюсь, что в этот раз нам будет легче. Немецкие команды, как и их болельщики, умеют быть яркими на выездах».

💭 «Они сумасшедшие. Но даже этих фанатов задушит «Бернабеу», это великий стадион».

Как вам поддержка «шмелей»?

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