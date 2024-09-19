💣😵 7:1 за три тайма – голландские клубы уничтожают в ЛЧ. Что с лицом, Куман? 😏
Помните слова Роналда Кумана после отъезда Стевена Бергвейна в Саудовскую Аравию?
Наставник сборной Нидерландов закрыл двери в национальную команду для 26-летнего футболиста, поскольку в его решении нет спортивной составляющей. Проще говоря: Куман считает саудовскую лигу не ровней голландской Эредивизи.
Может, в чем-то Куман и прав. Но вот незадача – похоже, что голландский чемпионат снова... не оправдал себя.
Чемпионский «ПСВ» легко разобран кризисным «Ювентусом», а «Фейеноорд» за тайм уничтожен «Байером». То есть это уровень сборной Нидерландов, да?
🫠 Куман заявил, что больше не вызовет Бергвейна в сборную из-за перехода в саудовскую лигу. Фанаты высмеяли слова тренера и напомнили о Вейналдуме 👏
На основании этого автор делает вывод, что чемпионат саудовской аравии и Нидерландов равны, или, по крайней мере, близки по силе...
Люди массово плюсуют, хахаха, Куман обделался.
Нужно ли что-то еще добавить? Мне кажется, что если здесь нужно объяснять, то уже не нужно объяснять.
получается по мнению автора 9:1 СА глотнула??)))