💣😵 7:1 за три тайма – голландские клубы уничтожают в ЛЧ. Что с лицом, Куман? 😏

Помните слова Роналда Кумана после отъезда Стевена Бергвейна в Саудовскую Аравию?

Наставник сборной Нидерландов закрыл двери в национальную команду для 26-летнего футболиста, поскольку в его решении нет спортивной составляющей. Проще говоря: Куман считает саудовскую лигу не ровней голландской Эредивизи.

Может, в чем-то Куман и прав. Но вот незадача – похоже, что голландский чемпионат снова... не оправдал себя.

Чемпионский «ПСВ» легко разобран кризисным «Ювентусом», а «Фейеноорд» за тайм уничтожен «Байером». То есть это уровень сборной Нидерландов, да?

🫠 Куман заявил, что больше не вызовет Бергвейна в сборную из-за перехода в саудовскую лигу. Фанаты высмеяли слова тренера и напомнили о Вейналдуме 👏