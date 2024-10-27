Из-за наводнения сдвинули матч «Болонья» – «Милан». Новую дату не найти, миланцы злятся

Мэр запретил играть.

Матч Серии А между «Болоньей» и «Миланом» перенесен с субботы на неопределенный срок. Все из-за наводнения в регионе Эмилия-Романья.

В Болонье ликвидируют последствия наводнения. Мэр запретил играть даже за закрытыми дверями

Болонью и регион затопило в третий раз за 17 месяцев. Из-за одного из наводнений в мае прошлого года отменили Гран-При Эмилии-Романьи в рамках «Формулы-1». В этот раз все тоже очень серьезно: эвакуировали тысячи людей, затопило сельскую местность и окрестности Болоньи.

Есть погибшие.

В городе с пятницы мероприятия по устранению последствий. Мэр Маттео Лепоре, посовещавшись с чиновниками, запретил проводить матч Серии А в таких условиях. Как говорится в официальном заявлении, город просто не был готов к мероприятию на 35 тысяч болельщиков. Плюс перекрытие дорог не позволило бы обеспечить транспорт.

Сначала рассматривали вариант без зрителей. Потом Серия А предложила альтернативы – сыграть на стадионах «Эмполи» или «Комо», даже предварительно договорились. Но отказалась сама «Болонья». Хотя до этого были готовы играть дома и пожертвовать все вырученные деньги семьям, пострадавшим от наводнения (а «Милан» собирался отдать игровые футболки на благотворительный аукцион).

В итоге на экстренном заседании Серии А решили перенести игру на неопределенный срок.

«Милан» недоволен: у них из-за этого минус Тео и Рейндерс на «Наполи»

«Милан» очень недоволен переносом матча на неопределенный срок. Перед заседанием Серии А президент клуба Паоло Скарони был уверен, что матч все-таки состоится или за закрытыми дверями, или на другом стадионе. Поэтому после выразил полное несогласие с решением чиновников: «Лига была готова провести матч без зрителей, но мэр был против. Мы подчиняемся этому непонятному указу мэра».

Причем в Болонье не так уж далеко от стадиона в субботу вечер бокса и выставка ретро-машин – их не отменили из-за наводнения. А в футбол сыграть не дали.

Отчасти «Милан» злится из-за загруженного календаря. Еще одна причина – дисквалификации. Этот тур должны были пропустить Тео Эрнандес и Тейани Рейндерс. Вместо этого дисквалификации перейдут на следующий тур против «Наполи». Понятно, что терять лидеров на матч против сильной команды – не самый приятный расклад.

«Милан» даже готовился подать апелляцию на решение лиги. Но там сейчас другая головная боль.

Головоломка Серии А: найти новую дату и не нарушить собственный регламент

Футбольные чиновники Серии А ищут вариант, куда перенести матч «Болоньи» и «Милана» – у команд очень плотный график из-за Лиги чемпионов. Вот тут-то проблема.

Первая доступная дата в календаре для переигровки – 3 апреля. Но по регламенту Серии А между первым и ответным матчами двух команд в чемпионате должно пройти не менее восьми туров. А матч второго круга уже стоит на 11 мая, так что в апреле играть нельзя – нарушение регламента.

Серия А рассматривает вариант впихнуть перенесенный матч между 15 и 20 декабря. Но там тоже конфликт с правилами: нельзя, чтобы команда играла трижды за пять дней. Поэтому придется двигать что-то вокруг. Такой вариант кажется рабочим, хотя представители Серии А сказали, что есть реальный вариант сыграть и в феврале.

Существует такая опция: если ни «Милан», ни «Болонья» не выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, у них освободится время. После трех туров у «Милана» 3 очка и 25-е место, у «Болоньи» – 1 очко и 29-е. Так что такая развязка тоже вероятна.

Но лиге придется придумать и что-то более надежное, чтобы не рассчитывать только на это.

Фото: East News /Michele Nucci/LaPresse via AP, Handout / Vigili del Fuoco / AFP; Elisabetta Baracchi/Keystone Press Agency, Ralf Ibing/firo Sportphoto, Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press