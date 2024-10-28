Какой сэйв и какая нелепость: чудеса у дублей «Зенита» и «Спартака». Рассмотрите!

Зенитовцы не забили, спартаковцам – подарок.

Сэйв и фэйл дня подарили в воскресенье матчи 2-й группы Leon-Второй Лиги Б – в матчах «Зенита-2» и «Спартака-2», почти синхронно.

Сейчас все покажем. С видео, конечно!

Сэйв в стиле Акинфеева! Cпас от зенитовца вратарь «Иркутска» – ногой в распоследний момент

Непостижимо, как «Зенит-2» не забил в этом эпизоде – точнее, как вратарь «Иркутска» Дмитрий Михайлов смог среагировать на удар Никиты Вершинина.

В упор, лежа после прыжка совсем в другую сторону – Дмитрий выбросил ногу и перевел мяч выше.

«Иркутск» вдохновился и продержался до 45-й минуты – пропустили от Константина Воинкова. После перерыва «Зенит-2» все-таки сделал разгром: второй гол Воинкова на 73-й минуте, еще мячи Никиты Лобова (сына того самого Константина Лобова из древнего «Зенита») и Дениса Мушкарина.

Фэйл дня из матча «Спартака»-2. Как вратарь так забил себе сам?

«Спартак-2» играл в гостях с «Тверью», тоже выиграл спокойно – 3:0.

Повели на 45-й минуте, забил вингер Николай Ищенко. После перерыва снова задавили «Тверь», а на 52-й минуте случилось вот это...

Сложно понять происходящее с первого раза. Сначала Михаил Пилипенко попытался вынести мяч и попал в Артема Быковского, он летел в штрафную. Мяч полетел к защитнику, неудачное движение – и снова в сторону Быковского.

Артем перекинул вратаря в стиле Килиана Мбаппе, но попал в перекладину с отскоком от газона – а мяч залетел от вратаря, который такого явно не ожидал.

Итог – автогол кипера «Твери» Клима Перекальского. Виноват он или нет?

Вот такие яркие матчи «Зенита» и «Спартака» – даже у дублей.